به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان گفت: بیمار ۴۷ ساله مبتلا به تومور مغزی از نوع گلیوما که ضایعه در نیمکره غالب و مجاور قشر حرکتی قرار داشت، تحت عمل جراحی با هوشیاری قرار گرفت تا عملکرد‌های حیاتی از جمله تکلم و حرکت حفظ شود.

دکتر حامد پهلوانی افزود: با توجه به حساسیت محل تومور و ضرورت پایش مداوم عملکرد‌های حرکتی و گفتاری، جراحی به‌صورت کامل با هوشیاری بیمار و تحت نظارت مستمر تیم درمان انجام شد تا از آسیب به نواحی حیاتی مغز جلوگیری شود.

وی گفت: این عمل با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب، تیم بیهوشی و پرسنل اتاق عمل و با استفاده از سیستم «Navigation» برای تعیین دقیق محل برداشت تومور انجام شد و بیمار و در طول عمل هوشیار بود و با پاسخ به پرسش‌های جراح نقش مؤثری در حفظ عملکرد‌های مغزی ایفا کرد.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان افزود: بیمار با استفاده از بی‌حسی ناحیه‌ای پوست سر و جمجمه در طول عمل بدون درد بود و پس از عمل برای مراقبت‌های تکمیلی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد و در وضعیت عمومی مطلوبی قرار دارد