در ششمین سالروز شهادت سرداران بزرگ جبهه مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، جمعی از ایرانیان مقیم روسیه مراسمی در مسجد خاتمالانبیا(ص) مسکو برگزار کردند تا یاد و نام این مجاهدان راه حق را گرامی بدارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در این آیین با اشاره به فضایل امام علی(ع) و حدیث ثقلین از پیامبر اکرم(ص)، تأکید کرد که این حدیث نشانگر ضرورت استمرار حکومت الهی از طریق ولایت امیرالمؤمنین است، نه صرفاً توصیهای به محبت اهلبیت(ع).
وی امام علی(ع) را تربیتیافته مکتب پیامبر دانست که در میدانهای حساس تاریخ اسلام با شجاعت و ایمان، مسیر حق را نمایان ساخت.
جلالی سردار شهید سلیمانی را شاگرد راستین امام علی(ع) و پیرو حقیقی مکتب ولایت توصیف کرد و افزود: همانگونه که امام علی(ع) با خوارج زمان خود مبارزه کرد، سردار سلیمانی نیز در روزگار ما در میدانهای نبرد با خوارج عصر، همچون داعش، با رشادت ایستاد.
سفیر ایران نسل جوان را به مطالعه دقیق وصیتنامه شهید سلیمانی فراخواند و گفت: در تکتک بندهای آن، تأکید بر اطاعت از ولی فقیه و پرهیز از تردید در مسیر ولایت دیده میشود. او با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر معظم انقلاب، از جمله شجاعت، تدبیر، عقلانیت و اخلاص، یادآور شد که شهید سلیمانی همواره این صفات را سرلوحه گفتار و رفتار خود قرار میداد.
در ادامه، مرکز اسلامی مسکو نیز میزبان مراسمی با حضور دوستداران مکتب مقاومت از کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه، عراق و جمهوری آذربایجان بود. حجتالاسلام والمسلمین مهدی بختآور، رئیس این مرکز، با تبیین مراحل زندگی امام علی(ع) از تولد تا شهادت، تأسی به سیره ایشان را راه نجات بشر دانست.
او با گرامیداشت شخصیت سردار سلیمانی، وی را خادم صادق جهان اسلام معرفی کرد که آخرین سالهای عمر خود را در خدمت به مستضعفان و مبارزه با داعش و توطئههای آمریکا سپری نمود و در همین مسیر به شهادت رسید.
دمیر حضرت ساخادوف، مسئول ارتباطات بینالملل اداره مفتیات آسیایی روسیه، نیز با اشاره به زیارت خود از حرم امام علی(ع) در نجف، جایگاه والای ایشان را نزد همه مسلمانان با مذاهب گوناگون یادآور شد و گفت: خداوند در زمان زندگی، به امام وعده بهشت داد، و از این رو مسلمانان او را امیرالمؤمنین میخوانند.
وی افزود: شهید سلیمانی در یاریرسانی به امت اسلامی، هرگز مرزهای مذهبی را در نظر نگرفت و یاور همه مظلومان بود، بهویژه در حمایت از آرمان آزادی فلسطین.
در پایان، حاجی نظامی باگلانف، رئیس جمعیت اسلامی اهلبیت(ع) مسکو، سرداران سلیمانی و المهندس را قهرمانان پیروز میدانهای نبرد علیه دشمنان اسلام و بشریت نامید و گفت: آنان تنها به خدا و اهلبیت(ع) تکیه داشتند و دغدغهشان دفاع از مظلومان جهان، فارغ از دین و آیین آنان، بود.