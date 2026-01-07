فرمانده انتظامی شهرستان مّهر از کشف مقادیری انواع کالای خارجی بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ نصراله دهقان گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به یک دستگاه خودرو سمند حامل بار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو مقادیری انواع کالای خارجی قاچاق شامل ۳۶۶ بسته انواع چای، ۱۶ حلب روغن زیتون، ۲۴ شیشه شربت ویمتو و ۳۰۰ بسته تمر هندی همگی با مارک خارجی و فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه راننده دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد، گفت: کارشناسان ارزش کالا‌های کشف شده را ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.