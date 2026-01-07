پخش زنده
دانشجویان دکترای بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی همدان از پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور روستای اکنلو کبودراهنگ بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی همدان در یک سفر علمی یک روزه، از پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور روستای اکنلوی کبودراهنگ بازدید کردند.
محمدرضا داوری دبیر منطقهای انجمنهای علمی کشور هدف از این سفر را افزایش بار علمی دانشجویان در کنار آموزشهای تئوری برای بعد از زمان فارغالتحصیلی دانشجویان دانست.
دانشجویان انجمن بیماریهای واگیر به جایگاه علمی این پایگاه در کنترل بیماری طاعون و طولارمی و کشف واکسن این بیماریها و همچنین کووید ۱۹ (کرونا) هم اشاره کردند.
آریا سهرابی مسئول پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور روستای اکنلو گفت: این پایگاه با بیش از ۷۰ سال قدمت، مرکز تحقیقات طاعون و زئونوز بوده و اکنون هم بعنوان پایگاه تحقیقاتی بیماریهای نوپدید و بازپدید و همچنین مرجع بین المللی بیماریهای طاعون، طولارمی و تب کیو مطرح است.
در این سفر علمی ۲۵ دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند.