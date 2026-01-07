معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بیش از ۱۵ هزار واحد، طرح نهضت ملی مسکن در هرمزگان در دست ساخت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، الهه طاهرخانی در بازدید از طرح‌های نهضت ملی مسکن در بندرعباس افزود: ناهماهنگی و عملکرد نامناسب برخی پیمانکاران و توقف طرح ها، موجب نارضایتی متقاضیان شده بود که با تعیین پیمانکاران جدید مشکل برطرف شد.

وی گفت: با استقرار پیمانکاران جدید، پرونده در بانک‌ها تشکیل شده است و همه طرح‌ها به شبکه تسهیلات بانکی متصل می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: برای رفاه متقاضیان ساخت حدود ۲۵ واحد خدمات روبنایی، شامل مدرسه، مسجد و سالن ورزشی نیز آغاز شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان هم گفت: با توجه به سیاست‌های اخیر وزارتخانه سعی شده است طرح‌ها بصورت گروهی واگذار شود.

سلحشور افزود: بیش از شش هزار پرونده در بانک‌های عامل استان در مرحله واگذاری و انعقاد قرارداد است.

مدیرعامل بانک مسکن نیز گفت: بانک مسکن تامین مالی ۳۸۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن، معادل ۱۸۰ همت را بر عهده دارد.

علی خورسندیان افزود: اکنون ۱۴۲ همت آن جذب شده و بانک سهم خود را پرداخت کرده است.

وی گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار واحد آن تکمیل شده است.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: از مجموع بیش از ۱۴ هزار واحد قرارداد منعقد شده در هرمزگان، ده هزار واحد حمایتی، و چهار هزار و ۵۰۰ واحد نیز مربوط به بنیاد مسکن است.

خورسندیان افزود: ۷ همت به این طرح‌ها اختصاص یافته که حدود ۶۰ درصد آن عملیاتی و حق سهم بان پرداخت شده است.