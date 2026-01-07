مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر، تعداد روستا بازار‌های استان از ۱۹ مورد به ۲۷ مورد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر، تعداد روستا بازار‌های این استان از ۱۹ مورد به ۲۷ مورد افزایش خواهد یافت. این اقدام در راستای اجرای طرح معیشتی دولت و با هدف توسعه اقتصادی مناطق روستایی و حمایت از تولیدکنندگان محلی انجام می‌شود.

سجاد حسامی در جلسه شورای معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر افزود: روستا بازار‌ها علاوه بر عرضه مستقیم کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال مستقیم برای شمار قابل توجهی از روستاییان را فراهم می‌سازند و نقش مهمی در تقویت اقتصاد محلی دارند.

وی اضافه کرد: این بازار‌ها در شهرستان‌های ارومیه، پیرانشهر، چالدران، خوی، سردشت، شاهیندژ فعال هستند و در سایر شهرستان‌های استان نیز آماده بهره‌برداری خواهند شد.

حسامی تأکید کرد: همچنین در ماه‌های آینده، جانمایی و احداث روستا بازار‌های جدید در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی استان اضافه کرد: در چارچوب طرح معیشتی دولت، تأمین کالا‌های اساسی با اولویت روستا بازار‌ها دنبال خواهد شد و اتحادیه‌های استانی و تشکل‌های فراگیر نیز موظف به همکاری در این زمینه شده‌اند.

وی یادآور شد: هدف اصلی طرح معیشتی دولت، تضمین امنیت غذایی، حمایت از معیشت خانوارها، افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تولید داخلی است. این طرح با ارائه کالابرگ اعتباری و توزیع کالا‌های اساسی، تلاش دارد فشار‌های اقتصادی را کاهش دهد و ثبات اقتصادی ایجاد کند.