کشاورزان سرخسی با پیش بینی سال پربارش، به کشت دیم گندم رو آورده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: با توجه به وجود اراضی گسترده دیم در این شهرستان و جمعیتی که عمدتا به کشاورزی و دامداری مشغول هستند، سرخس از ظرفیت های بالایی در تولید محصولات راهبردی مانند گندم برخوردار است.
مجید بیکی افزود: بارش های اخیر نویدبخش فصلی پربار برای زمین های دیم سرخس است و کشاورزان درخواست های زیادی برای تأمین بذر دیم داشتند بنابراین بیش از ۷۰ تن بذر گندم دیم در بین کشاورزان توزیع شد.