به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا با دیدار ازبکستان و لبنان، دو تیم همگروه ایران در گروه C امروز چهارشنبه ۱۷ دی پیگیری شد.

تیم امید ازبکستان در این دیدار موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ لبنان را شکست دهد و با ۳ امتیاز در صدر جدول گروه C قرار گیرد.

در دیگر بازی این گروه ساعاتی پیش، تیم امید کشورمان برابر تیم امید کره‌جنوبی به تساوی بدون گل رسید.

در پایان روز اول رقابت‌های گروه C، ازبکستان با ۳ امتیاز در صدر است، ایران و کره‌جنوبی با یک امتیاز بترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. لبنان هم بدون امتیاز در رده چهارم گروه است.

بازی‌های گروه C روز شنبه ۲۰ دی پیگیری می‌شود و تیم امید ایران از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف ازبکستان می‌رود. تیم کره‌جنوبی و لبنان هم از ساعت ۱۵، روز شنبه ۲۰ دی مقابل هم قرار می‌گیرند.