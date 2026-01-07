پخش زنده
تیم فوتبال امید ازبکستان در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای کمتر از ۲۳ سال آسیا برابر لبنان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی رقابتهای فوتبال جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا با دیدار ازبکستان و لبنان، دو تیم همگروه ایران در گروه C امروز چهارشنبه ۱۷ دی پیگیری شد.
تیم امید ازبکستان در این دیدار موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ لبنان را شکست دهد و با ۳ امتیاز در صدر جدول گروه C قرار گیرد.
در دیگر بازی این گروه ساعاتی پیش، تیم امید کشورمان برابر تیم امید کرهجنوبی به تساوی بدون گل رسید.
در پایان روز اول رقابتهای گروه C، ازبکستان با ۳ امتیاز در صدر است، ایران و کرهجنوبی با یک امتیاز بترتیب در ردههای دوم و سوم قرار دارند. لبنان هم بدون امتیاز در رده چهارم گروه است.
بازیهای گروه C روز شنبه ۲۰ دی پیگیری میشود و تیم امید ایران از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف ازبکستان میرود. تیم کرهجنوبی و لبنان هم از ساعت ۱۵، روز شنبه ۲۰ دی مقابل هم قرار میگیرند.