به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راس هیئتی سیاسی و اقتصادی برای دیدار با مقامات لبنان عازم بیروت شد.

عراقچی روز چهارشنبه درباره این سفر گفته بود: روابط ما با لبنان از قدیم برقرار بوده و این روابط با کل مجموعه لبنان و دولت لبنان برقرار است.

او با بیان اینکه «ما دنبال گسترش روابط هستیم که این انگیزه هم در طرف ما و هم در طرف لبنانی وجود دارد»، افزود: یک هیأت اقتصادی هم با ما همراه می‌شوند تا جنبه‌های اقتصادی و تجاری هم در روابط دو کشور بررسی شود.

وزیر خارجه ایران همچنین گفت: امیدواریم به روابط بسیار خوب بازگردیم.