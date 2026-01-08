هفته یازدهم لیگ برتر والیبال، فولاد باخت شهداب به صدر آمد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم لیگ برتر والیبال برگزار شد و در این هفته فولاد سیرجان اولین شکست فصل خود را متحمل شد.

در این هفته فولاد سیرجان با نتیجه ۳ - ۰ از چادرملو اردکان شکست خورد / شهداب یزد ۳ - ۰ برابر طبیعت اسلامشهر به پیروزی رسید تا با استفاده از باخت فولاد سیرجان دوباره به صدر جدول برگردد.

فولاد مبارکه سپاهان در خانه ۳ - ۲ نتیجه را به پیکان واگذار کرد/ شهرداری ارومیه ۳ - ۰ بر مهرگان نور غلبه کرد / صنعتگران امید ۳ - ۰ بر پاس گرگان پیروز شد / مس رفسنجان ۳ -۱ رازین پلیمر را برد و سایپا ۳ - ۰ بر استقلال گنبد پیروز شد.

تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر والیبال تیم‌های شهداب یزد، فولاد سیرجان و چادرملو اردکان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول قرار دارند.

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال یکشنبه ۲۱ دی برگزار می‌شود.