پخش زنده
امروز: -
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از تعویق یک هفتهای امتحانات پایان ترم این مجموعه دانشگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد: پیرو درخواستهای حوزههای مختلف دانشجویی وبرای اتخاذ تمهیدات لازم بهمنظور تسهیل بازگشت دانشجویان و فراهمسازی فرصت بیشتر برای آمادگی در امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، هیأترئیسه دانشگاه با عنایت به بروز شرایط خاص و پس از هماهنگیهای لازم و اخذ مجوزهای مربوطه، مقرر کرد همه امتحانات پایان نیمسال به مدت یک هفته تعویق و از یکشنبه ۲۸ دی آغاز شود.
برنامه اصلاحشده امتحانات از طریق سامانه " بهستان" قابل مشاهده و دسترسی است.