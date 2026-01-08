\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646 \u062d\u0627\u0641\u0638\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u060c \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0646\u0627\u0627\u0645\u0646\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0635\u062a\u200c\u0637\u0644\u0628\u06cc\u200c \u0627\u063a\u062a\u0634\u0627\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a \u0635\u0646\u0641\u06cc \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n