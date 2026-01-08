فینال نخستین دوره لیگ مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان گلستان ،یادبود زنده یاد جهان پهلوان رضا سوخته سرایی آغاز شد.

گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان به دبیر هیئت کشتی استان گلستان گفت: در نخستین دوره لیگ مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان گلستان هشت تیم در کشتی آزاد و۵ تیم کشتی فرنگی در فینال به رقابت می پردازند