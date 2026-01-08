آغاز مسابقات فینال نخستین دوره لیگ کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان
فینال نخستین دوره لیگ مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان گلستان ،یادبود زنده یاد جهان پهلوان رضا سوخته سرایی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛دبیر هیئت کشتی استان گلستان گفت: در نخستین دوره لیگ مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان گلستان هشت تیم در کشتی آزادو۵ تیم کشتی فرنگیدر فینال به رقابت می پردازند
محمدحسین سیدالنگی افزود: دراین دوره ۳۰۰کشتی گیر آزادکار و فرنگی کارستان شرکت کردندو در نهایت در رشته کشتی آزاد تیم های باشگاه شهید علیجان بیدرنامنی شهرداری گرگان و تیم آکادمی کشتی حسن طهماسبی به فینال راه یافتند.