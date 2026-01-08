بر اساس گزارش جدید، نظام آموزش عالی آمریکا در سال ۲۰۲۵ با موج گسترده تعدیل نیرو مواجه شده و بیش از ۹ هزار موقعیت شغلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این کشور حذف شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما فاکس‌نیوز نوشت: بر اساس یک گزارش جدید، نظام آموزش عالی آمریکا در سال ۲۰۲۵ با موج گسترده تعدیل نیرو مواجه شده و بیش از ۹ هزار موقعیت شغلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این کشور حذف شده و این روند با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در حوزه بودجه فدرال و دانشجویان خارجی تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، فاکس‌نیوز در قالب گزارشی اضافه کرد: گزارش منتشر شده از سوی پایگاه «Inside Higher Education» نشان می‌دهد تنها در ماه دسامبر ۳۰۰ شغل دانشگاهی از بین رفته و مجموع تعدیل‌ها، اخراج‌ها و بازخرید‌های نیروی انسانی در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۹ هزار مورد رسیده است؛ رقمی که به گفته این شبکه خبری به احتمال زیاد کمتر از میزان واقعی است، زیرا بسیاری از اقدامات اداری گزارش نشده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: محدودسازی بودجه‌های پژوهشی فدرال، سیاست دولت ترامپ برای کاهش پذیرش دانشجویان خارجی، مناقشات دولت با دانشگاه‌ها بر سر آنچه «نقض حقوق مدنی» خوانده می‌شود، افزایش هزینه‌های عملیاتی و فضای نامطمئن سیاست‌گذاری فدرال از مهم‌ترین عوامل این بحران معرفی شده‌اند، در این میان، کاهش شمار دانشجویان بین‌المللی در برخی دانشگاه‌ها به افت درآمد‌های شهریه‌ای و در نتیجه اخراج کارکنان منجر شده است.

در ادامه آمده است: دانشگاه دی‌پال در شیکاگو ۱۱۴ موقعیت شغلی کارکنان خود را حذف کرده و صد‌ها دانشجوی خارجی را از دست داده است، دانشگاه نبراسکا-لینکلن برنامه کاهش ۵۱ شغل را اعلام کرده و کالج وسترن وایومینگ ۳۳ شغل را حذف و ۳۰ موقعیت دیگر را بازسازماندهی کرده است، همچنین ده‌ها عضو هیئت علمی در دانشگاه کانزاس با طرح‌های باز خرید داوطلبانه از کار خارج شده‌اند.

این گزارش اضافه کرد: در دیگر ایالت‌ها نیز دانشگاه‌هایی، چون برادران مسیحی تنسی، دانشگاه اوکلاهما و کالج آیداهو با حذف رشته‌ها و برنامه‌های تحصیلی، ده‌ها شغل آموزشی و اداری را کنار گذاشته‌اند، دانشگاه بوستون نیز برای جبران کسری بودجه ۳۰ میلیون دلاری، ۱۲۰ نفر را اخراج کرده و ۱۲۰ موقعیت شغلی خالی را مسدود کرده است.

در ادامه گزارش آمده است: مقام‌های دانشگاهی این تعدیل‌ها را ناشی از تغییرات جمعیتی، کاهش تقاضای دانشجویان برای برخی رشته‌ها و ضرورت بازتخصیص منابع توصیف می‌کنند، در مقابل برخی نهاد‌های محافظه‌کار حامی دولت ترامپ می‌گویند آموزش عالی آمریکا سال‌ها با «تورم نیروی انسانی» مواجه بوده و کاهش مشاغل، نتیجه طبیعی افت تمایل به تحصیل دانشگاهی و افزایش هزینه‌هاست.

این گزارش در پایان می‌نویسد: کاخ سفید تأکید کرده دولت ترامپ به وعده خود برای جلوگیری از «هدر رفت منابع مالیات دهندگان در آموزش عالی» پایبند است، با این حال منتقدان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند به تضعیف ظرفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌های آمریکا و کاهش رقابت‌پذیری علمی این کشور در سطح جهانی منجر شود.