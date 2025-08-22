پخش زنده
پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی به عنوان یکی از روشهای استفاده بهینه از منابع آبی مورد تاکید کارشناسان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات با بیان اینکه بیش از یازده هزار حلقه چاه کشاورزی برای پرورش همزمان ماهی سازماندهی شده اند، تصریح کرد: با بهکارگیری استخرهای ذخیره آب مزارع به عنوان واحدهای پرورش ماهی، علاوه بر استفاده بهینه از آب، مواد مغذی بیشتری در اختیار گیاهان قرار می گیرد.
پرورش ماهی در کنار کار کشاورزی ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانوار کشاورز موجب غنی سازی آب کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی هم میشود.