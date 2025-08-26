به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد و اکنون شاهد بهره‌برداری از ۹۰ طرح مخابراتی در استان هستیم.

ارسلان زارع افزود: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و دستاورد‌های دولت است و باید این خدمات، به مردم ارائه شود.

وی همچنین در بدو ورود به شهرستان دشتی با خانواده شهید ایمان قائدی از شهدای هوا فضای سپاه در جنگ ۱۲ روزه دیدار کرد.

وی در این دیدار گفت: به عنوان خدمتگزاران شما و مردم در دولت وفاق ملی، متاثر از توصیه همیشگی شهدای والامقام، به دنبال تقویت انسجام و اتحاد در جامعه هستیم.