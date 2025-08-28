گویش اصیل مردم تربت جام، به عنوان بخشی ارزشمند از میراث ناملموس فرهنگی محور شرقی خراسان، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت جام گفت: به اذعان کارشناسان، گویش تربت جامی با ریشه‌ای در پیشینه تاریخی و هویتی مردم این دیار، از غنای زبانی و ادبی ویژه‌ای برخوردار بوده و به نوعی انعکاسی از روابط اجتماعی، نوع زیست و تاریخ بخشی از جغرافیای منطقه شرق خراسان به شمار می‌رود.

دکتر فرامرز صابرمقدم افزود: با ثبت این گویش، گام مهمی در مسیر صیانت از تنوع زبانی و فرهنگی تربت جام و شرق خراسان برداشته خواهد شد تا زبان و بیان بومی مردم این دیار همچنان زنده بماند.

وی ادامه داد: مستندسازی گویش و لهجه اصیل تربت جامی با هماهنگی واحد ثبت آثار ملی اداره کل و همکاری این اداره توسط کارشناس مردم شناسی در مناطق روستایی و شهری مشخص در حال انجام است.

دکتر صابرمقدم گفت: با توجه به لهجه‌های متنوع در مناطق روستایی و شهری، مستندسازی و مطالعات گویش یک منطقه نظیر تربت جام از پیچیدگی خاصی از نظر آنالیز آوایی و نوع ادای کلمات و جمله‌ها برخوردار است که نتیجه این تحقیقات وارد پرونده ثبتی میراث ناملموس این موضوع خواهدشد.