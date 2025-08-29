پخش زنده
امروز: -
خشکی پوست، ریزش مو و شوره سر همگی میتوانند از علائم تغذیه نامناسب باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یک ضرب المثل قدیمی میگوید شما بازتاب همان چیزی هستید که میخورید. خشکی پوست، ریزش مو و شوره سر همگی میتوانند از علائم تغذیه نامناسب باشند. مهمتر از همه، اگرچه استفاده از روشهای درمانی مانند روغن نارگیل ممکن است به تقویت موها ها و جوان سازی پوست شما کمک کند، اما جایگزینی برای رژیم غذایی سالم نیست و دانستن این موضوع که کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود، در درمان مشکلات پوستی این چنینی، بسیار تأثیر گذار است.
ویتامین مواد مغذی موثر بر شوره سر
اسیدهای چرب (امگا ۳) که در روغن ماهی و بادام وجود دارد، همچنین برخی از ویتامینها و پروتئینهای خاص، برای سلامتی موها ضروری هستند. کمبود مواد مغذی مهم مانند ویتامین B۶ و B۱۲ در رژیمهای غذایی، به مرور زمان سلامت موها را تحت تأثیر قرار میدهد.
رابطه بین مواد غذایی و شوره سر
خشکی پوست سر معمولاً به دلیل کمبود اسیدهای چرب ضروری در غذای روزانه ما به وجود میآید. غذاهای سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ مانند ماهیهای چرب، دانههای کتان، روغن کانولا، سویا، تخم کدو و گردو، میتوانند منبع بسیار خوبی برای تأمین چربی مناسب پوست سر باشند. خوشبختانه درک این مساله که کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود و داشتن یک دوره غذایی غنی از مواد مغذی و مکملهای مورد نیاز بدن، میتواند مشکلات ناشی از رژیمهای مختلف را کاهش دهد. همچنین استفاده شامپوهای مخصوص ضد شوره، مواد مغذی مهم را مستقیماً به پوست و موی ما میرساند.
رابطه بین مواد غذایی و شوره سر
به طور کلی میتوان گفت شوره فقط به دلیل خشکی یا چربی بیش از اندازه پوست سر به وجود نمیآید، بلکه رژیم غذایی نامناسب هم ممکن است باعث بروز این مشکل شود. زیرا همان طور که میدانید، خوراکیها نقش مهمی در تعیین سلامت پوست و مو دارند؛ بنابراین توجه به مواد غذایی که در طول روز مصرف میکنیم، اهمیت بسیاری دارد.
۱۰ ماده غذایی برای کنترل و درمان شوره سر
زمان آن رسیده که بدانیم کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود و چطور این مشکل را به طور طبیعی متوقف کنیم. به همین منظور در این قسمت از مقاله، به چند ماده غذایی اشاره میکنیم که میتوانند در این زمینه کمک بسیاری به ما کنند.
۱) نخود:
با استفاده از نخود نه تنها میتوان سالاد و غذاهای فوق العاده و متنوعی درست کرد، بلکه مصرف آن از بروز شوره سر نیز جلوگیری میکند و باعث درمان شوره سر میشود. ویتامین B۶ و روی (زینک) موجود در این ماده غذایی مفید، از بروز مشکلات پوستی مانند شوره سر جلوگیری میکند.
۲) زنجبیل:
مصرف به اندازه زنجبیل مزیتهای بسیاری برای سلامتی انسان در پی دارد، که یکی از این مزیتها خلاص شدن از دست پوسته و شوره سر است. مشکلات دستگاه گوارش و هضم ضعیف در بروز مشکلات پوستی تأثیر بسیاری دارد. ترکیبات موجود در زنجبیل با تقویت سیستم گوارش بدن، در حل این مشکل مؤثر است. همچنین خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی این ماده غذایی مفید، تأثیر به سزایی در رفع دائمی شوره سر دارد.
۳) سیر:
ماده غذایی دیگری که در جلوگیری و درمان شوره سر تاثیر زیادی دارد، سیر است. همه ما از خواص بی نظیر این ماده غذایی بد بو و پر خاصیت آشنا هستیم. سیر یک درمان گیاهی عالی برای شوره سر محسوب میشود. غلظت بالای آلیسین در این گیاه آن را به یک ماده طبیعی ضد قارچ تبدیل کرده است. مصرف خوراکی این ماده غذایی مفید و یا استفاده موضعی از آن بر روی پوست سر، یک درمان مؤثر برای کاهش شوره سر محسوب میشود.
۴) دانههای آفتابگردان:
تخمه آفتابگردان یکی از مؤثرترین روشهای طبیعی درمان شوره سر است. قرار دادن این دانه مغذی در رژیم غذایی به سلامت پوست و مو کمک بسیاری میکند. زینک و ویتامین B۶ موجود در آن ترشح چربی در پوست سر را کنترل میکند. همچنین مصرف تخمه آفتابگردان موجب بهبود کیفیت هضم غذا و بالا رفتن متابولیسم شده که در نتیجه میتواند به کاهش شوره سر ناشی از سوء هاضمه نیز کمک کند.
۵) جوانه گندم:
برای این بدانید کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود خوب است بدانید جوانه گندم حاوی چه ویتامینهایی است. در جواب به این سوال میتوان گفت، یکی دیگر از غذاهای فوق العاده برای درمان این مشکل پوستی، جوانه گندم است. این ماده مغذی نه تنها حاوی زینک و B۶ بوده، بلکه انواع دیگر ویتامینهای گروه B نیز در آن وجود دارد.
۶) موز:
موز تنها یک میوه نیست، بلکه منبع کاملی از ویتامینها و مواد معدنی مفید برای پوست و مو است. ویتامینهای مختلف مانند B۶، ویتامین A، ویتامین C ویتامین E، مواد معدنی مانند روی، پتاسیم و آهن، آن را به یک منبع کامل و غنی از مواد مغذی مورد نیاز پوست و مو تبدیل کرده است. همچنین موز دارای اسید آمینه و آنتی اکسیدان بالایی است، که هر دو برای درمان شوره سر بسیار مفید هستند.
۷) تخم مرغ:
ماده غذایی دیگری که مواد معدنی آن را در مقاله کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود، بررسی میکنیم تخم مرغ است. همان طور که میدانید تخم مرغ سرشار از بیوتین است. بیوتن یک ماده مغذی است که به رشد مو و جلوگیری از شوره سر کمک بسیاری میکند. به همین دلیل در مکملهای غذایی بسیاری که برای رشد مو ساخته شده است وجود دارد. این ماده غذایی دارای ویتامین برای پوست سر است. اما شما میتوانید این ماده معدنی مفید را با مصرف روزانه تخم مرغ به بدن خود برسانید.
۸) آواکادو:
جالب است بدانید آووکادو بر خلاف سایر میوهها که مقدار زیادی کربوهیدرات دارند، سرشار از چربی است. در واقع این میوه جذاب حدود ۷۷ درصد چربی دارد که رقم قابل توجهی است. پتاسیم موجود در آواکادو ۴۰ درصد بیشتر از موز است و میتوان از آن به عنوان یک منبع کامل پتاسیم نام برد، به همین خاطر میتوان از آن به عنوان یک روش طبیعی برای درمان شوره سر استفاده کرد.
۹) دانه چیا:
همان طور که در آغاز مقاله "کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود"، اشاره کردیم، مصرف امگا ۳ یکی از بهترین راههای درمان این مشکل است. دانههای چیا سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ معروف به ALA هستند که میتوانند نیاز بدن را به خوبی تأمین کنند. همچنین این دانههای مقوی، سرشار از فیبر و سایر مواد معدنی هستند که استفاده روزانه از آنها مزیتهای بسیاری برای سلامتی بدن پدید میآورند.
۱۰) نارگیل:
نارگیل و روغن به دست آمده از آن غنیترین منابع چربی اشباع شده در جهان به حساب میآیند. در حقیقت، تقریباً ۹۰ درصد اسیدهای چرب موجود در آن اشباع شده است. استفاده از روغن مغذی نارگیل خشکی بیش از حد پوست سر را از بین میبرد و در نتیجه باعث کنترل شوره آن میشود.
مواد غذایی مضر برای افراد درگیر شوره سر
تا این قسمت از مقاله متوجه شدیم کمبود کدام ویتامین باعث شوره سر میشود. اما غذاهایی نیز وجود دارد که ترکیبات موجود در آنها این مشکل را شدیدتر میکند. در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میکنیم.
ماهی و غذاهای دریایی با درصد جیوه بالا
قند، شکر و تمام شیرین کنندههای مصنوعی و مضر
غذاهایی با پروتئین پایین
مصرف زیاد مکملهای حاوی ویتامین A
نوشیدنیهای حاوی الکل
استفاده از هر کدام از مواد غذایی نام برده شده، نه تنها سلامتی بدن را تحت تاثیر قرار میدهند بلکه باعث تشدید بیماریهای پوستی مانند شوره سر نیز میشوند؛ بنابراین بهتر است در رژیم غذایی خود از آنها کمتر استفاده کنید و در انتخاب مواد غذایی مفید دقت بیشتری داشته باشید.
البته باید گفت در واقع هیچ ماده غذایی برای کاهش شوره سر وجود ندارد؛ اما بر روی پوست سر همه افراد موجودات قارچی مختلفی وجود دارد که بسته به نوع خود، از مواد غذایی جذب شده تغذیه میکنند که باعث کاهش و یا افزایش آنها و در نتیجه بروز مشکلات پوستی میشود.