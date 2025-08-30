به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مسئول هیئت بیت الکاظم (ع) بندرعباس گفت: این ویژه برنامه فردا یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۰ و سی دقیقه، با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در بلوار جمهوری اسلامی، سه راه برق مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) برگزار می‌شود.

علیرضا نجفی افزود: سخنران این مراسم معنوی آیت الله سید محمدعلی معصومی است.

