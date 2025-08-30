پخش زنده
بمناسبت فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) ویژه برنامهای در مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) بندرعباس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مسئول هیئت بیت الکاظم (ع) بندرعباس گفت: این ویژه برنامه فردا یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۰ و سی دقیقه، با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در بلوار جمهوری اسلامی، سه راه برق مسجد امام موسی ابن جعفر (ع) برگزار میشود.
علیرضا نجفی افزود: سخنران این مراسم معنوی آیت الله سید محمدعلی معصومی است.
