به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، سرپرست شرکت گاز هرمزگان گفت: با اجرای این طرح گاز رسانی اهالی دهستان سرخون و ۴ روستای باغو، نانگ، فتح‌الجلیل و دشت امام بهره‌مند شدند.

رضا رفیعی افزود: طول خط گاز رسانی به دهستان سرخون ۹۹ کیلومتر و با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی گفت: با اجرای این طرح بیش از هزار و ۷۰۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.

محمد آشوری استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: با توجه به موقعیت و شرایط آب و هوایی این دهستان، ضروری است که زیر ساخت‌های اولویه آن در دستور کار باشد.

دهستان سرخون بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد و در سی کیلومتری شمال بندرعباس واقع است.