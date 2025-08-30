پخش زنده
به مناسبت هفته دولت اهالی دهستان سرخون از مزایای گاز طبیعی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، سرپرست شرکت گاز هرمزگان گفت: با اجرای این طرح گاز رسانی اهالی دهستان سرخون و ۴ روستای باغو، نانگ، فتحالجلیل و دشت امام بهرهمند شدند.
رضا رفیعی افزود: طول خط گاز رسانی به دهستان سرخون ۹۹ کیلومتر و با اعتبار ۱۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
وی گفت: با اجرای این طرح بیش از هزار و ۷۰۰ خانوار از مزایای آن بهرهمند شدند.
محمد آشوری استاندار هرمزگان هم در این مراسم گفت: با توجه به موقعیت و شرایط آب و هوایی این دهستان، ضروری است که زیر ساختهای اولویه آن در دستور کار باشد.
دهستان سرخون بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد و در سی کیلومتری شمال بندرعباس واقع است.