سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: واکسن آنفولانزا در داروخانههای استان برای استفاده شهروندان در دسترس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حیرانی افزود: واکسنهای موجود در داروخانهها تولید کشور هلند است و با قیمت ۹۲۰ هزار تومان عرضه میشود.
وی گفت: افراد مُسن و دارای بیماری مزمن و کودکان کمتر از ۹ سال و دیگر گروههای حساس، تا پایان شهریور و پیش از طغیان این ویروس، واکسن آنفولانزا تزریق کنند.
سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شهروندان در موقع خرید واکسن از داروخانه به تاریخ روی جعبه که حتما ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نوشته شده باشد دقت کنند.