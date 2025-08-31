به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حیرانی افزود: واکسن‌های موجود در داروخانه‌ها تولید کشور هلند است و با قیمت ۹۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی گفت: افراد مُسن و دارای بیماری مزمن و کودکان کمتر از ۹ سال و دیگر گروه‌های حساس، تا پایان شهریور و پیش از طغیان این ویروس، واکسن آنفولانزا تزریق کنند.

بیشتر بخوانید: هفتم شهریور روزی برای بیماران سی اف

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شهروندان در موقع خرید واکسن از داروخانه به تاریخ روی جعبه که حتما ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نوشته شده باشد دقت کنند.