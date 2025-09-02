به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نشست مشترک سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی استان برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر اینکه احزاب حلقه ارتباطی میان دولت و ملت بوده و پایه‌های انسجام و اتحاد اجتماعی را پایه‌گذاری می‌کنند، گفت: فعالین سیاسی و احزاب در تقویت انسجام ملی نقش ویژه خود را به‌خوبی ایفا و موجب افزایش آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم می‌شوند.

رسول مقابلی همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد قومی، فرهنگی و مذهبی، نمونه‌ای ارزشمند از همزیستی و وحدت است، افزود: این تنوع نه‌تنها تهدید نیست بلکه فرصتی بزرگ برای تقویت مردم‌سالاری و غنای فرهنگی ماست.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتظار ما از احزاب کمک به تقویت این همبستگی است، خاطرنشان کرد: احزاب در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی گام بردارند تا شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه استان در حوزه‌های مختلف بخصوص حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی با تاکید بر اینکه مجموعه استانداری از پیشنهادات، انتظارات و انتقادات احزاب با آغوش باز استقبال می‌کند، افزود: خانه احزاب استان تمهیدات و بستر‌های لازم را را برای تقویت هر چه بیشتر فعالیت سیاسی احزاب شناسایی و اعلام کند تا نظرات سازنده، طرح‌ها و ایده‌های جدید احزاب درخصوص توسعه آذربایجان‌غربی، جمع‌بندی و به مقام‌عالی استان منعکس شود.

دبیران احزاب و تشکل‌های سیاسی استان نیز در این جلسه ضمن ارائه پیشنهادات سازنده، بر حمایت خود از دولت وفاق ملی تاکید و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام کردند.