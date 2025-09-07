به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مرتضی بحرانی در بررسی وضعیت مصرف کود در اراضی کشاورزی استان، بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در حوزه کود‌های کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: عرضه و فروش هر نوع ماده کودی بدون داشتن گواهی ثبت از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ممنوع بوده و به عنوان قاچاق کالا محسوب می‌شود.

وی مصرف کود مرغی و حیوانی را به دلیل نقش آن در تأمین مواد آلی مورد نیاز گیاهان، ضرورتی انکارناپذیر خواند، اما افزود: حمل، نگهداری و مصرف این کود‌ها تابع ضوابط خاص و دقیقی است که رعایت آن برای حفظ سلامت محیط زیست و کشاورزی الزامی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: متولیان تولید و حمل این مواد ملزم به اخذ گواهی بهداشتی از ادارات دامپزشکی هستند و تنها پس از دریافت این مجوز می‌توانند نسبت به دریافت بارنامه رسمی اقدام کنند. بدیهی است هرگونه جابجایی کود خارج از این چارچوب قانونی، طبق مقررات توسط نیروی انتظامی متوقف و با متخلفان برخورد خواهد شد.

بحرانی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش به کشاورزان و الزام آنان به مصرف بلافاصله کود‌های مرغی پس از تخلیه را از جمله اقدامات پیشگیرانه این نهاد برشمرد و گفت: در صورتی که ضرورت دارد کود‌ها برای مدتی در مزرعه باقی بمانند، حتماً باید با پوشش پلاستیکی مناسب پوشانده شوند تا از تجمع حشرات و متصاعد شدن بوی نامطبوع جلوگیری شود.