مدیر اجرایی طرح احیای معادن اعلام کرد: بستههای سرمایهگذاری ۱۶ استان کشور مشخص شده است و بیش از ۴۰ بسته از اواخر مهرماه آماده ورود به مزایده هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر اجرایی طرح احیای معادن در حاشیه جلسه تهیه و معرفی بستههای سرمایهگذاری مزایدهای در استانهای کردستان، آذربایجان غربی و جنوب استان کرمان با تشریح روند برگزاری جلسات گفت: یکی از الگوهای موفق در بحث احیا و توسعه معادن، استفاده از بستههای سرمایهگذاری است. این مدل، برخلاف مزایدههای انفرادی نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.
عباس جرجانی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ جلسه مشترک با استانها برگزار کردهایم که در جریان آن، بستههای سرمایهگذاری ۱۶ استان بررسی شد. برخی از این بستهها در همان جلسات به تصویب رسیدند و برخی دیگر به دلیل نیاز به بررسیهای بیشتر یا دریافت استعلامات تکمیلی، به مراحل بعدی موکول شدند.
مدیر اجرایی طرح احیای عنوان کرد: بر اساس صورت جلسات تدوین شده، استانها موظفند این بررسیها را تکمیل کنند و سپس بر اساس شیوهنامه ابلاغی مزایده آنها برگزار خواهد شد.
به گفته جرجانی، دفتر طرح احیا پس از ابلاغ بستهها نیز همچنان پیگیریهای لازم را انجام میدهد تا روند مزایدهها بر اساس روال صحیح و در چارچوب مقررات قانونی پیش برود.
وی همچنین به حضور مدیران کل دفتر بهرهبرداری و اکتشاف وزارت صمت در جلسات اشاره کرد و گفت: مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهرهبرداری و امید کشاورزپور مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در این جلسات حضور دارند تا در صورت بروز موارد خاص در استانها، نظر کارشناسی این دو دفتر به سرعت اخذ و روند کار تسهیل شود.
جرجانی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۰ بسته سرمایهگذاری در ۱۶ استان مشخص شده است، تصریح کرد: این بستهها گام مهمی در فعالسازی معادن کوچک و متوسط به شمار میروند و پیشبینی میشود مزایده آنها از اواخر مهرماه امسال برگزار شود. این اقدام نقطه عطفی در فرآیند احیا و توسعه معادن کشور خواهد بود.
وی تاکید کرد: هدف این است تا در صورتی که برخی از بستههای سرمایهگذاری در مزایده برندهای نداشته باشند، آنها را ذیل ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن قرار دهیم. در این صورت با آزادسازی این محدودهها، امکان سرمایهگذاری و فعالیت در سایر ظرفیتهای موجود ذخایر معدنی فراهم خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح احیا، بهرهگیری از بستههای سرمایهگذاری را راهبردی موثر در جذب سرمایهگذاران، سرعتبخشی به فرآیند احیا و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این رویکرد، نه تنها معادن غیرفعال دوباره به چرخه تولید بازمیگردند، بلکه فرصتهای جدیدی برای اشتغال و توسعه منطقهای نیز ایجاد خواهد شد.