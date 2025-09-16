به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ناصرمحمدرش رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوکان درمراسم گرامیداشت هفته تعاون که در فرمانداری بوکان وباحضور مسئولین شهرستان برگزارشد گفت:تعداد ۹۷ تعاونی در این شهرستان مشغول بکار هستند که تعداد اعضای آنها ۸۱۴۲ نفر و میزان اشتغال زایی ۸۳۲ نفر بصورت مسقیم می‌باشد که سهم بسزایی در بهبود اقتصاد شهرستان و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

محمدرش با اشاره به نقش ارزنده تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، افزود:در حوزه روابط کاردر سال گذشته ۱۰۷۰ پرونده در مراجع حل اختلاف کار رسیدگی شده است و نزدیک ۷۲۳ مورد از طریق سازش در هیات تشخیص حل و فصل گردیده است و شاخص میزان میانگین رسیدگی کمتر از دو هفته بوده است و اندک پرونده‌هایی که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده‌اند تمام آراء صادره مورد تایید شعبات دیوان قرار گرفته است و در سالجاری تا امروز ۶۵۳ مورد شکایات کارکری و کارفرمایی رسیدگی و حل فصل شده‌اند.

وی در ادامه اظهار داشت: در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری در سال گذشته برای ۲۹۱ نفر متقاضی و در سال جاری برای ۲۱۰ نفر بیمه بیکاری برقرار شده است امسال به ۲۸۷ مورد اختلافات بیمه اعم از تغییر عنوان شغلی، خلاء بیمه‌ای، تغییر عنوان شغلی و استرداد مبالغ واریزی به سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شده است.

خشایارصنعتی فرماندار بوکان در این مراسم، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول و گرامیداشت هفته تعاون، به اهمیت تقویت تعاونی‌ها در مسیر اشتغال‌زایی، تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اشاره کرد وگفت: ظرفیت‌های فراوانی که تعاونی‌ها دارند باید به شکل موثر در جامعه نقش ایفا کنند. در دهه ۷۰، این ظرفیت‌ها به مدار فعلیت رسید و اکنون بر این باوریم که می‌توانند در راستای توسعه و پیشرفت منطقه، نقش حیاتی ایفا کنند. همکاری و همبستگی در این حوزه، نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز خواهد شد.

صنعتی تصریح کرد: تعاونی‌ها این قابلیت منحصر‌به‌فرد را دارند که قسمت‌هایی از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی را به خدمت درآورده و به نفع مردم و جامعه بکارگیرند. این مسئله بیانگر اثر بخشی مهمی است که در درون تعاونی‌ها نهفته است و می‌توانند در حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر واقع شوند.

فرماندار بوکان افزود: شهرستان بوکان به‌خاطر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌اش در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته است و به مدد هم افزایی و استفاده صحیح از استعداد‌ها با خرد جمعی تهدید‌ها را به فرصت تبدیل نموده است و این رویکرد در برنامه ریزی‌های چند سال اخیر ما نوید آینده‌ای روشن برای بوکان می‌دهد.

در پایان مراسم از تعاونی‌های برتر شهرستان با اهدای لوح سپاس تجلیل و تقدیر به عمل آمد.