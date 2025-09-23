به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان غربی در دیدار با سفیران اروگوئه، ازبکستان و فیلیپین و معاونان سفرای سریلانکا و قرقیزستان در ایران که برای شرکت در جشنواره انگور به ارومیه سفر کرده بودند با بیان این مطلب گفت: روند توسعه این استان با تکیه بر توسعه مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی آغاز شده است و‌توقف ناپذیر است .

رضا رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر استان در بخش‌های تجارت مرزی، ترانزیت، صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری خاطرنشان کرد: نگاه برد برد به روابط دیپلماتیک داریم و علاقمند توسعه روابط با تمام کشور‌ها هستیم .

وی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در آذربایجان غربی افزود: سرمایه گذارانی از ۱۸ کشور جهان آماده سرمایه گزاری در این استان هستند و مقدمات سرمایه گزاری‌ها آغاز شده است .

استاندار آذربایجان غربی از جشنواره انگور به عنوان فرصت مناسب برای شناسایی ظرفیت‌های کشاورزی استان نام برد و‌گفت: در سایر محصولات از جمله عسل و سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های ورزش، فرهنگ و هنر و آداب و رسوم قومیت‌ها امادگی برگزاری جشنواره‌های بین المللی را داریم .