به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در مراسم گرامیداشت روز سرباز در سلماس ، امیر واحدی، فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش، ضمن تبریک این روز به سربازان، گفت: سربازان مایه عزت و اقتدار میهن اسلامی هستند و خدمت آنان در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور، ارزشمند و ستودنی است.

او با اشاره به عملیات غرورآفرین ثامن‌الائمه افزود: این عملیات نمونه‌ای روشن از ایثار، ازخودگذشتگی و نقش‌آفرینی جوانان سرباز در صحنه‌های دفاع مقدس بود که توانست هیمنه دشمن بعثی را در هم بشکند و برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس کشورمان ثبت کند.

فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش همچنین تأکید کرد: امروز نیز سربازان با همان روحیه ایثار و مجاهدت، در جای‌جای میهن اسلامی در حال خدمت هستند و امنیت و آرامش کنونی مرهون تلاش‌های خالصانه آنان است.

این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از جمعی از سربازان نمونه به پایان رسید.