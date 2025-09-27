پخش زنده
امروز: -
فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش گفت: سربازان مایه عزت و اقتدار میهن اسلامی هستند و خدمت آنان در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب و امنیت کشور، ارزشمند و ستودنی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در مراسم گرامیداشت روز سرباز در سلماس ، امیر واحدی، فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش، ضمن تبریک این روز به سربازان، گفت: سربازان مایه عزت و اقتدار میهن اسلامی هستند و خدمت آنان در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب و امنیت کشور، ارزشمند و ستودنی است.
او با اشاره به عملیات غرورآفرین ثامنالائمه افزود: این عملیات نمونهای روشن از ایثار، ازخودگذشتگی و نقشآفرینی جوانان سرباز در صحنههای دفاع مقدس بود که توانست هیمنه دشمن بعثی را در هم بشکند و برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس کشورمان ثبت کند.
فرمانده تیپ ۲۶۴ شهید عبدی ارتش همچنین تأکید کرد: امروز نیز سربازان با همان روحیه ایثار و مجاهدت، در جایجای میهن اسلامی در حال خدمت هستند و امنیت و آرامش کنونی مرهون تلاشهای خالصانه آنان است.
این مراسم با اجرای برنامههای فرهنگی و تجلیل از جمعی از سربازان نمونه به پایان رسید.