رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری عامل حادثه در آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عتباتی با اعلام این خبر گفت:با هماهنگی دقیق و فنی دستگاه قضایی استان با مجموعه اطلاعاتی و انتظامی استان و انجام کارهای تخصصی توصط نیروهای تلاشگر اداره اطلاعات استان، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان افزود از مخفیگاه این فرد متهم مقادیری مواد منفجره و بمب های صوتی کشف و ضبط گردید.
عتباتی اضافه کرد تحقیقات کامل در خصوص ابعاد این اقدام خرابکارانه در دستور کار هست و متعاقبا به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.