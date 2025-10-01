سد دالکی ۵۷ درصد پیشرفت دارد

استاندار بوشهر گفت: پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به بیش‌از ۵۷ درصد رسیده و انتظار داریم با تامین بموقع اعتبار، اجرای این طرح مهم شتاب گیرد.