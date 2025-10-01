سد دالکی ۵۷ درصد پیشرفت دارد
استاندار بوشهر گفت: پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به بیشاز ۵۷ درصد رسیده و انتظار داریم با تامین بموقع اعتبار، اجرای این طرح مهم شتاب گیرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع با همراهی نماینده دشتستان در مجلس، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، معاون عمرانی استاندار، فرماندار دشتستان و مدیران حوزه آب استان از طرح سد دالکی بازدید و در جریان آخرین وضعیت این طرح قرار گرفتند.
استاندار بوشهر گفت: سد دالکی از طرحهای ارزشمند است که در زندگی بخش زیادی از مردم دشتستان تاثیرگذار است و تکمیل و بهرهبرداری از این سد، موجب رضایتمندی مردم خواهد شد.
زارع افزود: حدود یکسوم از نخیلات استان بوشهر با راهاندازی سد دالکی سیراب میشوند و شاهد رونق تولید و افزایش کیفیت محصول خرما در منطقه خواهیم بود.
وی اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی سد دالکی اکنون به بیش از ۵۷ درصد رسیده و انتظار داریم اجرای این طرح مهم شتاب گیرد.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه این سد با مخزنی به حجم ۲۸۰ میلیون مترمکعب و حجم تنظیمی ۴۳۵ میلیون متر مکعب بر روی رودخانه دالکی در دست ساخت است، عنوان کرد: هدف اصلی از ساخت سد دالکی، کنترل سیلابهای فصلی و تأمین آب مورد نیاز آبیاری حدود ۲ میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان است.
وی بیان کرد: در صورت تامین بموقع اعتبار، امیدواریم سد دالکی در اواسط سال ۱۴۰۶ به مرحله آب گیری برسد.
زارع گفت: اکنون ۶ سد در دست اجرا در استان بوشهر داریم که حجم مخزن مجموع آنها بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب است و این در حالیست که سد دالکی بهتنهایی ۲۸۰ میلیون مترمکعب مخزن ذخیره دارد.