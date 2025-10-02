مرحله دوم نیروگاه برق سیکل ترکیبی کارخانه آلومینیوم المهدی در بندرعباس، با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات با دستور رئیس جمهور به صورت برخط به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی گفت: این مرحله نیروگاه گازی است و با بهره برداری از آن ظرفیت تولید برق در این نیروگاه به ۳۶۶ مگاوات رسید.

حمید رجب پور افزود: ظرفیت نهایی نیروگاه برق آلومنیوم المهدی ۵۴۶ مگاوات است که با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیون یورویی مشترک گروه مپنا و آلومینیوم المهدی، در حال ساخت است و تا دو سال آینده به ظرفیت نهایی می‌رسد.

وی گفت: همه برق تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور تحویل می‌شود.

مرحله نخست ایرن نیروگاه نیر با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات خردادماه سال گذشته به بهره‌برداری رسیده بود که نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق استان و کاهش اعمال خاموشی به مردم هرمزگان ایفا می‌کند.

رجب پور افزود: ساخت این نیروگاه همچنین موجب برنامه‌ریزی و افزایش تعداد دیگ‌های در مدار شرکت آلومینیوم المهدی خواهد شد که افزایش تولید، رونق صنایع پایین‌دستی و افزایش اشتغال را به دنبال دارد.

کارخانه آلومینوم المهدی در ۲۰ کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده و سالانه ظرفیت تولید ۱۷۰ هزارتن شمش آلومینیوم دارد که هم در بازار داخل کشور مصرف می‌شود و هم صادر می‌شود.

این کارخانه برای بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال زایی کرده است.