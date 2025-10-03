به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی، عملکرد پالایشگاه در شش‌ماهه نخست سال جاری را موفقیت‌آمیز و بی‌نظیر توصیف کرد و اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در این بازه زمانی، اجرای تعمیرات اساسی به صورت ایمن و بهینه بود که با بالاترین بازدهی و بدون هیچ حادثه‌ای انجام شد. این موفقیت مرهون رعایت کامل اصول ایمنی و محیط زیستی و انطباق دقیق با برنامه زمانبندی بود.

بهزاد سالاری افزود: در حوزه تولید نیز روند بسیار امیدوارکننده‌ای داشتیم. کاهش قابل توجه مشعل‌سوزی ال‌پی‌جی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دستاورد بزرگ و قابل تقدیری برای پالایشگاه چهارم و کل مجتمع گاز پارس جنوبی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به آمار‌های تولید گفت: در نیمه نخست سال جاری، پالایشگاه چهارم موفق به دریافت ۱۳ میلیارد و ۵۲۶ میلیون مترمکعب گاز ترش شده است که از این مقدار، ۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون مترمکعب گاز ترش به خطوط انتقال تحویل داده شده است.

سالاری گفت: در این مدت، ۲۰۷ تن پروپان و ۱۴۱ هزار تن بوتان نیز به تولید رسیده است. همچنین حدود ۷۰۷ میلیون مترمکعب گاز اتان برای استفاده در پتروشیمی بوشهر تحویل داده شده است.