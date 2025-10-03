به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ضمن تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های مجموعه این شرکت خواستار آغاز عملیات اجرایی فاز‌های پارس شمالی به ترتیب اولویت برنامه شد.

وی همچنین بر ضرورت تسریع در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار فاز ۱۴ پارس جنوبی تاکید کرد.

زارع با تقدیر از از اقدامات شرکت نفت و گاز پارس در واگذاری ساخت سکو‌ها و تأسیسات مورد نیاز به شرکت‌های تولیدی مستقر در استان بوشهر که عمده نیروی کار آنها از بومیان این استان هستند افزود: استفاده از نیروی کار و جوانان بومی در فرصت‌های شغلی پیش روی شرکت نفت و گاز پارس نیز مورد تاکید قرار دارد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز با تقدیر از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر اظهار داشت: بزودی پس از انعقاد قرارداد، کار عملیات توسعه پارس شمالی آغاز که این مهم نخستین سرمایه‌گذاری دولت در این منطقه است.

تورج دهقانی، برای تسریع در پرداخت مطالبات کارگران طرف پیمانکار نیز قول مساعد داد.