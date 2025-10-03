لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی آغاز میشود
وزیر راه و شهرسازی گفت: لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی بزودی آغاز و برنامهریزی برای لایروبی ۱۰ بندر دیگر این استان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، فرزانه صادق در جمع خبرنگاران افزود: این استان قلب تپنده اقتصاد کشور است و شتاببخشی به پروژههای زیرساختی راهآهن، مسکن، جادهها و بنادر آن ضروری است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راهآهن بوشهر تنها مطالبه مردم مرکز این استان نیست، بلکه خواستهای فراگیر برای همه شهرهاست، با اشاره به پیشرفت فیزیکی اندک این طرح، بر لزوم جذب سرمایه از بخش خصوصی و صنایع نفت و پتروشیمی برای سرعتبخشی به اجرای آن تأکید کرد.
صادق با بیان اینکه مسکن یکی از چالشهای استان بوشهر است، اظهار کرد: در گذشته به ملاحظات فنی ساختوساز توجه کافی نشدهاست.
وی بر آغاز سریعتر عملیات پروژههای مسکونی، حضور انبوهسازان، کاهش زمان ساخت و همزمانی اجرای خدمات پشتیبان شهری تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۱۱ بندر تحت پوشش این وزارتخانه در استان بوشهر گفت: توسعه محورهای منتهی به بنادر و راههای روستایی باید با اولویتبندی مشخص انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش از آغاز لایروبی بندر بوشهر برای پذیرش کشتیهای ۵۰ هزار تنی و برنامهریزی برای لایروبی ۱۰ بندر دیگر خبر داد.
صادق تأکید کرد: بوشهر در مسیر توسعه قرار دارد و تصمیمگیری برای آینده آن باید فراتر از نگاه منطقهای باشد.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با تمام توان پروژههای حملونقلی، مسکن و بندری استان بوشره را پیگیری خواهد کرد.