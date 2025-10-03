نمازگزاران جمعه در گلزار شهدای بندرعباس، در حمایت از کاروان صمود و ابراز انزجار از رژیم صهیونی، شعار مرگ بر اسراییل سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام محمد ایمانی رئیس شورای تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: مومنان نمازگزار پس از نماز جمعه با حفظ صفوف به هم فشرده نماز، علیه رژیم کودک کش صهیونی و حامی جنایتکارا آن، آمریکا شعار دادند.

این مراسم با هدف نشان دادن همبستگی با مردم مظلوم غزه برگزار شد و در پایان، شماری از هرمزگانی‌ها برای امداد رسانی به مسلمانان فلسطینی در قالب کاروان صمود و دفاع از آنان، مقابل رژیم اشغالگر قدس، اعلام آمادگی کردند.

مراسم دفاع از کاروان صمود و مردم مظلوم غزه، همزمان در سراسر کشور و پس از پایان نماز جمعه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: بدرقه کاروان یاوران صمود از بندرعباس به بندر چابهار