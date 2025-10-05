پخش زنده
بهگفته مصطفی طاهری، نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس، طرح ۱۴ مادهای هوش مصنوعی با استناد به ماده ۱۰۰ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولویت بررسی قرار گرفته است.
مصطفی طاهری نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: طرح ملی توسعه هوش مصنوعی حدود ۱۱ روز پیش اجازه ثبت پیشنهاد نمایندگان را دریافت کرد و نمایندگان محترم تا روز شنبه، ساعت ۸ صبح، پیشنهادات خود را ثبت کردند.
نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس افزود: بخشی از پیشنهادات نمایندگان ممکن است قابل طرح نباشد، اما تعداد زیادی پیشنهاد ثبت شده است؛ شاید نزدیک به ۵۰۰ پیشنهاد. این پیشنهادها در صحن علنی، یکییکی بررسی میشود. امیدوارم انشاءالله حداکثر در سه یا چهار جلسه صحن، این موضوع جمعبندی شود.
طاهری درخصوص اجماع نمایندگان درخصوص تسریع در تصویب طرح ملی هوش مصنوعی اظهار داشت: در روز یکشنبه هم، ۵۰ نفر از نمایندگان درخواست داشتند که ماده ۱۰۰ آییننامه اعمال شود؛ یعنی مشابه یک طرح دو فوریتی، اولویت آن افزایش یابد و سریعتر در دستور کار قرار گیرد. پیشبینی میشود دستور بررسی این طرح برای روز سهشنبه و چهارشنبه باشد. البته اگر سهشنبه جلسه نظارتی برگزار شود، طرح مطرح نخواهد شد؛ اما احتمال میرود از روز چهارشنبه، بررسی طرح ملی توسعه هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.
پیشنهادات مختلفی برای تکمیل طرح ارائه شده است. اما در مجموع، میتوان گفت اجماع بالایی در اصل موضوع وجود دارد. البته در جزئیات، اختلافنظرهایی نیز وجود دارد.
در پایان نایبرئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خصوص اولویت این طرح، اجماع بالایی در مجلس وجود دارد. ما به ۵۰ نفر مراجعه کردیم و هر ۵۰ نفر امضا کردند. اگر به ۲۷۰ نفر هم مراجعه میکردیم، همین نتیجه حاصل میشد؛ یعنی همه نمایندگان علاقهمند هستند که این طرح ۱۴ مادهای سریعتر تصویب شود.