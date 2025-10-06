پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: حدود ۵ میلیارد دلار برای اجرای طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری (سوآپ) اعتبار نیاز داریم که کار آغاز شده است و تا شش ماه آینده در مراکز استانها به طور کامل اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد جعفرپور در نشست خبری و در جمع خبرنگاران درباره طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری افزود: این طرح بزرگترین طرح صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و تاثیر شگرفی بر کیفیت خدمات رسانی خواهد داشت.
وی گفت: کابل مسی قدمت حدود صد ساله دارد و سوییچهای مکانیکی و آنالوگ و دیجیتال بر روی کابل مسی ارایه شد و امروز که مهاجرت فناورانه به سمت فیبر نوری داریم میخواهیم بستر را جابجا کنیم.
جعفرپور گفت: توسعه شبکه کابل مسی و فیبر نوری در کنار هم منطقی نیست و سرعت قابل توجهی به مردم نمیدهد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته مهاجرت از کابل مسی انجام شده و طی سالیان گذشته خداحافظی با شبکه مسی تا ۹۰ درصد محقق شده است و ما هم در کشور باید این طرح را زودتر آغاز میکردیم.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: در سال ۱۴۰۰ اقداماتی آغاز شد، اما چون رویکرد، مهاجرت از کابل مسی نبود انتظارات محقق نشد.
جعفر پور افزود: امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حامی این طرح هستند و چون ۸۰ درصد ترافیک روی اینترنت همراه است باید با توسعه اینترنت ثابت هم بار اینترنت همراه را کم کنیم و هم سرعت ارایه خدمات به مردم افزایش پیدا کند.
وی گفت: امروز ظرفیت تلفن همراه دیگر پاسخگوی مردم نیست و مشترکان هم نیازشان تامین نمیشود.
جعفر پور گفت: اکنون ADSL و VDSL پاسخگوی نیاز مردم نیست و اگر فاصله مشترکان با مراکز مخابرات بیشتر باشد سرعت اینترنت کاهش بیشتری دارد و، چون با فرسودگی شبکه کابل مسی مواجهیم باید حتما فیبر نوری محقق شود.
وی افزود: با تحقق فیبر نوری و FTTH میتوانیم سرعتهای تا هزار مگابیت بر ثانیه را داشته باشیم.
جعفرپور در ادامه درباره نحوه اجرای طرح مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری گفت: روال این بود که تا امروز ما و برخی شرکتها در کنار کابل مسی، فیبر نوری میکشیدیم و از مشترکان میخواستیم درخواست پوشش کنند، اما آن چیزی که باید میشد نشد و باید زیرساختها اصلاح میشد.
وی گفت: اکنون در اجرای این طرح، اتصال را رایگان کردیم و فرقی نمیکند مشترک ما صوت بخواهد یا دیتا.
جعفر پور گفت: طرح سوآپ اقدامی حیاتی است و مصرف ترافیک داده کاربران ایرانی نسبت به کشورهای مشابه بالاتر است و مثلاً مصرف پاکستان با ۲۴۰ میلیون جمعیت نصف ایران هم نیست و اگر این طرح اجرا نشود مشکلات ارتباطی مردم روز به روز بیشتر میشود.
وی گفت: این طرح شرکت مخابرات نیست بلکه کلان طرح ملی است و همه صنایع کشور را متحول میکند و در تحقق دولت الکترونیک و ابر دولت تاثیر صد درصدی خواهد داشت.
جعفرپور افزود: در اجرای این طرح نه فقط منازل بلکه همه کسب و کارها و صنایع و شرکتهای صنعتی به شبکه فیبر نوری متصل میشوند.
وی گفت: ما در اجرای این طرح حداکثر استفاده از تجهیزات بومی در زمینه فیبر نوری و مودم را خواهیم داشت و در اجرای این طرح هیچ نگرانی از تحریمها نداریم.
جعفرپور گفت: به ازای هر ده رصد رشد اینترنت ثابت تا دو درصد به جی دی پی کشور اضافه میشود و سهم ۱۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از جی دی پی محقق میشود و به ازای هر یک میلیون اتصال ۱۰ هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.
در ادامه این نشست خبری حسن کریمی معاون شبکه شرکت مخابرات ایران گفت : از هر کوچه و خیابان شروع میکنیم و در کنار کابلهای مسی، فیبرهای نوری را رد میکنیم و به درب منازل میرسانیم و کابل کشی در داخل ساختمانها انجام میشود و روی مودمی که دارند خدمت میدهیم و در این روند هیچ قطعی ایجاد نمیشود و اگر مشترکی در منزل نبود فیبر تا درب منزل میآید.
وی افزود: این اقدام هم ویژه تلفن ثابت و مکالمات صوتی و هم ویژه استفاده از اینترنت است و هزار مگ را در اختیار مردم میگذاریم در حالی که حداکثر سرعت در کابل مسی ۱۶ مگ بوده است.
کریمی افزود: البته مودمهای نسل جدید سرعت بالای هزار مگ میدهد، اما اگر مودمهای نسل قدیم هم باشد باز حداقل سرعت صد مگ خواهد داشت.
معاون شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: طرح در سراسر کشور آغاز شده است و در مراکز استانها تا شش ماه آینده این طرح به طور کامل انجام میشود.
وی گفت: برای اجرای این طرح ۳۰۰ پیمانکار در نظر گرفته و دورههای آموزشی هم برای آنها برگزار کردهایم.