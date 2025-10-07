پخش زنده
مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد از نهایی شدن محل ساخت پالایشگاه این میدان مشترک با بهرهگیری از روشهای نوین علمی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کیوان طریقتی در حاشیه برگزاری دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی، با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت: مطالعات محل ساخت پالایشگاه گازی طرح توسعه میدان فرزاد بی به عنوان یکی از مهمترین طرحهای ملی کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی، الزامات پدافند غیرعامل، ریسکهای طبیعی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، دسترسی به زیرساختها و نزدیکی به تأسیسات فراساحل انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به موقعیت مطلوب این پالایشگاه از روشهای نوین تصمیمگیری چندمعیاره (MCDM) استفاده شده است، افزود: بر اساس دادههای گردآوری شده، هفت سناریو برای احداث پالایشگاه تعریف شد که این سناریوها با روش VIKOR ارزیابی و رتبهبندی و پس از بررسیهای لازم، سناریوی برتر انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی و سایر طرحهای آتی در اراضی منطقه پارس سه استان بوشهر، با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با مشارکت شرکت پتروپارس برگزار شد.