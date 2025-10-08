پخش زنده
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: رفت و آمد در جاده بندرعباس - حاجی آباد؛ تونل راهدار فداکار تا ۱۲ آبان ماه با محدودیت همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ بنابر اطلاعیه به علت بازسازی و مرمت این تونل، محدودیت رفت و آمد از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح از کیلومتر ۹۹ تا ۱۰۵ اعمال میشود.
شهروندان در این مدت برای رفت و آمد میتوانند از مسیر جایگزین برگشت تونل حاجی آباد -١٧ شهریور به صورت دو طرفه استفاده کنند.
