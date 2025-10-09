به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سپهدار عباس‌زاده تامین پایدار و بدون وقفه برق مورد نیاز سکو‌های گازی را یکی از عوامل مهم در تداوم تولید گاز عنوان کرد و با اشاره به نقش دستگاه‌های دیزل ژنراتور موجود بر روی سکو‌ها در این فرایند، گفت: باتوجه به نوسانات احتمالی جریان برق و یا خروج احتمالی دستگاه‌های دیزل‌ژنراتور از مدار، استقرار تجهیزات تامین برق اضطراری (UPS)، در پایداری جریان برق و استمرار ایمن فعالیت‌های عملیاتی الزامی است.

وی با اشاره به استفاده از تجهیزات داخلی نسل اول UPS در زمان نصب و بهره‌برداری از سکو‌های گازی فاز‌های ۶ تا ۸ پارس جنوبی، افزود: به دلیل فرسودگی ایجاد شده در طول دوره بهره‌برداری از این تجهیز و آثار ناشی از عدم کارایی آن از جمله توقف‌های تولید مکرر در سال‌های گذشته و احتمال آسیب‌دیدگی تجهیزات دیگر در پی نوسانات برق، پس از بررسی‌های فنی و مهندسی، تعویض این تجهیز با نمونه‌های پیشرفته و نسل جدید داخلی در دستور کار قرار گرفت.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه متخصصان این شرکت با همکاری سازنده داخلی، تجهیزات UPS جدید سکو‌های گازی فاز‌های ۶ تا ۸ پارس جنوبی را در مدت هشت روز برای هر سکو با موفقیت نصب و راه‌اندازی کردند، تصریح کرد: با نصب دستگاه‌های جدید که پل ارتباطی دیزل‌ژنراتور‌ها و تجهیزات دریافت‌کننده انرژی به شمار می‌روند، ضمن پایدارسازی جریان برق و حذف نوسانات موجود، امکان تامین انرژی سکو‌ها در شرایط اضطراری با بهره‌مندی از بانک ذخیره، فراهم شده است.

وی جلوگیری از عدم‌النفع ناشی از توقف‌های تولید در سالیان گذشته، حذف هزینه‌های تعمیرات ناشی از ناکارآمدی سیستم قبلی، پایداری جریان برق، حفظ کارایی تجهیزات و افزایش توان عملیاتی را از مهمترین نتایج اجرای این پروژه برشمرد و با اشاره به استفاده از تجهیزات تامین برق اضطراری ساخت داخل در سکو‌های جدید و کسب اطمینان از قابلیت و کارامدی آن، خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از این سامانه در سکو‌های گازی فاز‌های ۶ تا ۸ پارس جنوبی، گامی در راستای تولید پایدارتر و ایمن‌تر، صرفه‌جویی قابل توجه ارزی و تقویت توانمندی سازندگان داخلی است.