به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مهرداد عبدی بیان کرد: پالایشگاه هفتم پارس جنوبی در نیمه نخست سال جاری با دستیابی به رکورد‌های تازه در تولید، بار دیگر نقش بی‌بدیل خود را در تحقق اهداف کلان صنعت انرژی کشور به نمایش گذاشت.

وی افزود:در شش‌ماهه ابتدایی سال، بیش از ۷.۵ میلیارد متر مکعب گاز شیرین با کیفیت بالا به خط لوله سراسری تزریق شد؛ اقدامی مهم و حیاتی در تضمین پایداری انرژی کشور و تأمین مستمر سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی، خانگی و تجاری.

عبدی گفت: در همین بازه، حدود ۲۹۰ هزار تن اتان به مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ارسال شد که سهم بسزایی در تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع پایین‌دستی و تقویت اشتغال پایدار دارد.

وی با بیان اینکه تنوع و کیفیت محصولات تولیدی از مهم‌ترین دستاورد‌های این پالایشگاه است، ادامه داد:در نیمه نخست سال جاری، نزدیک به ۲۵۰ هزار تن پروپان و ۱۷۰ هزار تن بوتان بوده در پالایشگاه تولید شد. این فرآورده‌ها علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز بازار داخلی، به افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور کمک قابل توجهی کرده‌اند.

عبدی همچنین از تولید بیش از ۸.۵ میلیون بشکه میعانات گازی در این مدت خبر داد و افزود:این آمار گویای ظرفیت بالای پالایشگاه و توان عملیاتی آن در مدیریت منابع، فرآوری هوشمند و بهره‌برداری حداکثری از ذخایر گازی است.

مدیر پالایشگاه هفتم با اشاره به دریافت بیش از ۹ میلیارد متر مکعب گاز ترش از سکو‌های دریایی در شش ماه گذشته، گفت:با بهره‌گیری از دانش فنی بومی، فناوری‌های نوین و تلاش کارکنان متعهد، توانسته‌ایم این حجم عظیم گاز را با استاندارد‌های جهانی پالایش و به محصولات ارزشمند گازی و مایع تبدیل کنیم.