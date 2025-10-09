به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد نصیری از پیشرفت چشمگیر در بومی‌سازی تجهیزات و قطعات کلیدی پالایشگاهی خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در پالایشگاه ششم پارس جنوبی، با اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

رئیس تعمیرات پالایشگاه ششم پارس جنوبی با اشاره به فرآیند بومی‌سازی در بخش‌های حساس پالایشگاه افزود قطعات داخلی توربین‌های پالایشگاه به‌طور کامل از منابع داخلی تهیه شده و همچنین قطعات کمپرسور‌ها نیز به‌صورت کامل داخلی‌سازی شده و از وابستگی خارج شده است.

نصیری با تأکید بر نقش حیاتی صنعتگران داخلی، خاطرنشان کرد: تمامی یاتاقان‌های الکتروموتور‌ها نیز بر اساس نقشه‌های فنی دقیق و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و ساخت بار اول طراحی و ساخته شده‌اند.

وی گفت: با دانش متخصصان این مجموعه قطعات داخلی کمپرسور‌های هوا و تجهیزات مهم دیگر واحد‌های پالایشگاهی نیز با موفقیت داخلی‌سازی شده و طبق برنامه این روند در ۶ ماه امسال تداوم خواهد داشت.

نصیری ادامه داد: این سطح از پیشرفت در بومی‌سازی تجهیزات، ضمن کاهش وابستگی به منابع خارجی، موجب ارتقاء ضریب پایداری تولید، افزایش بهره‌وری اقتصادی، و توانمندسازی صنایع داخلی در حوزه ساخت تجهیزات پیشرفته گشته است.