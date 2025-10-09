در راستای ترویج فرهنگ ترافیک و ارتقای ایمنی در جاده‌ها، از ۹۰ نفر از مربیان آموزشگاه‌های رانندگی و فعالان عرصه فرهنگ ترافیک در بندرعباس تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی هرمزگان گفت: هدف از اجرای طرح فرهنگ‌یاران ترافیک، ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از تخلفات رانندگی و کاهش حوادث جاده‌ای است.

سرهنگ نقی حیدری افزود: مشارکت مردم، آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی در مدارس و آموزشگاه‌های رانندگی نقش مهمی در بهبود رفتار ترافیکی شهروندان دارد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان گفت: در ۶ ماهه امسال، آمار فوتی‌ها ۱۵ درصد و جرحی‌ها ۱۸ درصد در استان کاهش یافته است.

وی افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند و ۴۰۰ هزار نفر مجروح می‌شوند که آثار روانی سنگینی بر خانواده‌ها و جامعه برجای می‌گذارد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان افزود: در استان ۳۹ آموزشگاه با ۶۵۰ نیروی انسانی، آموزش رانندگی را به کارآموزان ارائه می‌دهند.

فرمانده انتظامی هرمزگان نیز با تأکید بر نقش اساسی آموزش و رعایت مقررات گفت: رفتار ترافیکی صحیح، مقدمه تحقق امنیت اجتماعی پایدار است.

سردارعلی‌اکبر جاویدان افزود: انضباط ترافیکی یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی امنیت اجتماعی کشورهاست و باید با آموزش، فرهنگ‌سازی عمیق و اجرای دقیق ضوابط در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به نقش انسان، وسیله نقلیه و جاده در بروز تصادفات گفت: باید در هر سه حوزه آموزش و نظارت تقویت شود.

بیشتر بخوانید: محدودیت رفت و آمد در جاده بندرعباس- حاجی آباد

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: مربیان آموزشگاه‌ها باید مهارت‌ها را دقیق منتقل کرده و در ارزیابی داوطلبان دقت کنند، چرا که بی‌توجهی به استاندارد‌ها می‌تواند به حوادث جبران‌ناپذیر منجر شود.

سردارعلی‌اکبر جاویدان گفت: رانندگی تنها هدایت وسیله نقلیه نیست، بلکه نشانه مسئولیت‌پذیری، پایبندی به قانون و احترام به حقوق دیگران است.

وی افزود: تجربه کشور‌های مختلف نشان داده که آموزش و فرهنگ‌سازی مؤثرتر از کنترل و نظارت صرف در کاهش تصادفات است.