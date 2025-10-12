به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از وصول یک هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی استان در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد.

یداله رحمانی در جلسه ستاد درآمد‌های مالیاتی استان گفت: براساس قانون بودجه سال جاری، ساختار درآمد‌های استان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار استانی پیش‌بینی شده که ۹۵ درصد آن از محل درآمد‌های مالیاتی و ۵ درصد از سایر درآمد‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود.

رحمانی افزود: از این میزان، هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان وصول شده که هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان آن مربوط به درآمد‌های مالیاتی و حدود ۸۹ میلیارد تومان نیز از سایر درآمد‌ها است.

وی با اشاره به رتبه پنجم استان در تحقق درآمد‌ها در سطح کشور، تأکید کرد: با وجود این رتبه، با توجه به مسائل موجود و تأثیر مستقیم تحقق درآمد‌ها بر فرآیند توسعه استان، این میزان به هیچ عنوان کافی نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تلاش بیشتر برای تحقق رقم پیش‌بینی‌شده تأکید کرد و گفت: تلاش می‌شود تا درآمد وصولی سالانه به حدود ۶ هزار میلیارد تومان برسد؛ یعنی دو برابر رقم مصوب هدف‌گذاری شود و برای دستیابی به این هدف، تشکیل جلسات مستمر کارشناسی و برگزاری حداقل جلسات ماهانه ستاد درآمد‌ها ضروری است.

رحمانی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه می‌تواند در تحقق این هدف‌گذاری مؤثر باشد، نقش درآمد‌ها در فرآیند توسعه استان را از چند جهت حائز اهمیت دانست و افزود: تخصیص اعتبارات عمرانی استان تا حدی منوط به تحقق مازاد درآمد‌ها است و در شرایط محدودیت اعتبارات، استان‌هایی که مازاد درآمد بیشتری داشته باشند، علاوه بر سقف متوسط، سهم قابل توجهی اضافه دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات و بودجه عمرانی مصوب استان‌ها ادامه داد: هرچه درآمد‌های بیشتری وصول کنیم، پایه بودجه استان افزایش می‌یابد و متناسب با آن اعتبارات مصوب نیز بیشتر می‌شود.

رحمانی تاکید کرد: از امسال، نظام “درآمد-هزینه” توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری می‌شود که پایه اصلی آن، درآمد‌های وصولی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه هرچه در کسب درآمد‌ها موفق‌تر باشیم، سهم بودجه‌ای استان افزایش می‌یابد، خطاب به اعضای اصلی و دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته درآمد گفت: همه اعضا باید این موضوع را مدنظر قرار دهند و در این مسیر تلاش کنند.

رحمانی با اشاره به راهکار‌های افزایش درآمد، به ویژه از سوی سازمان امور مالیاتی که مسئول ۹۵ درصد درآمد‌های استان است، افزود: در این سازمان باید به شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی پرداخت و ظرفیت‌های موجود عمدتاً واحد‌های تولیدی هستند که در شرایط کنونی نیاز به حمایت دارند و بخش بازار نیز نباید تحت فشار بیش از حد قرار گیرد؛ بنابراین تمرکز بر شناسایی ظرفیت‌های جدید باشد که قطعاً گشایشی در این زمینه ایجاد می‌کند.

وی بر احصا و پیگیری دقیق راهکار‌های فرار مالیاتی و جلوگیری از آنها تأکید کرد و ادامه داد: انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ مستقر در استان و فروشگاه‌های بزرگ به نحوی که هم حساب‌های آنها و هم مالیاتشان به خزانه استان واریز شود، هم درآمد استان را افزایش می‌دهد و هم سپرده‌های استان را بالا می‌برد و نقش سیستم بانکی در اعطای تسهیلات برای تکمیل واحد‌های تولیدی و حل مشکلات تولید را پررنگ‌تر می‌کند.

رحمانی با اشاره به پیگیری‌های سال گذشته در این زمینه، خواستار تمرکز بر این موضوع شد و گفت: بر اساس مکاتبات دبیرخانه، از تعدادی از شرکت‌هایی که هنوز حساب‌های خود را منتقل نکرده‌اند، دعوت شود تا در کارگروه تسهیل حاضر شوند و گزارش دهند؛ اگر موانع در سطح استان است، برای رفع آن کمک کنیم و اگر در سطح ملی باشد، جلسات لازم در آن سطح برگزار شود تا بتوانیم پایه‌های درآمدی و مالیاتی استان و همچنین پایه‌های سپرده‌های سیستم بانکی را افزایش دهیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد: انتظار می‌رود به طور جدی بر پیگیری مصوبات، به ویژه رفع موانع وصول درآمد‌ها و شناسایی ظرفیت‌های درآمدی جدید کار شود و در جلسات، گزارش و راهکار ارائه دهند تا به رقم ۶ هزار میلیارد تومانی پایان سال برسیم.