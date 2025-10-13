به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان میناب گفت: در این پویش با همکاری شبکه بهداشت، سلامت دندان ۶ هزار و ۴۶٢ دانش آموز مقطع سوم ابتدایی در ٢۶٧ مدرسه بررسی شد.

حسین صالحی افزود: اطلاع رسانی، ترویج روش‌های پیشگیری از پوسیدگی دندان، تقویت رفتار‌های درست بهداشتی بویژه در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی و تاکید بر اهمیت خودمراقبتی در پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان را از جمله اهداف اجرای این پویش است.

بیشتر بخوانید: خطر بیماری تب دنگی در هرمزگان