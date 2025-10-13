پخش زنده
امام جمعه بندرچارک گفت: با همکاری مشترک کمیته امداد ۲۰ دستگاه یخچال به مددجویان بخش شیبکوه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام عبدالرضا حاجبی افزود: ارزش هر دستگاه یخچال اهدایی ۱۷۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی گفت: در مجموع برای تهیه این یخچالها ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.
امام جمعه بندرچارک گفت: این کالاها با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و بهبود شرایط زندگی به مددجویان این بخش اهدا شد.
