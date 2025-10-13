\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0648\u06cc \u063a\u0632\u0644 \u062f\u0631 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0634\u0628 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u062d\u0627\u0641\u0638\u061b \u0622\u06cc\u06cc\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0644\u0633\u0627\u0646\u200c\u0627\u0644\u063a\u06cc\u0628 \u00a0\u062f\u0631 \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0627\u0639\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u061b \u0628\u06cc\u0633\u062a\u0645 \u0645\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0627\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0631\u0633\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u062d\u0627\u0641\u0638 \u0627\u0633\u062a.\n\u0639\u0637\u06cc\u0647 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\u061b\n\n\u00a0