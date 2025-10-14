به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تونل ۱۸۳۰ متری در محور هراز، این طرح را گامی حیاتی برای عبور ایمن از منطقه ریزشی، کاهش ترافیک و ارتقای رضایتمندی مردم دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، مازندران با تکیه بر توان فنی داخلی و حمایت قرارگاه خاتم‌الانبیا، مسیر توسعه را با قدرت و ابتکار ادامه می‌دهد. ‎

مهدی یونسی رستمی با اشاره به شرایط پیچیده زمین‌شناسی و ریزش‌های مکرر در مسیر فعلی، از آغاز عملیات تکمیل تونل ۱۸۳۰ متری به عنوان راهکاری ایمن، مهندسی‌شده و ملی برای عبور از منطقه پرخطر خبر داد.

وی با بیان اینکه این تونل نه‌تنها ایمنی مسافران را تضمین می‌کند، بلکه ترافیک نوروزی و آخر هفته‌ها را نیز به‌طور چشمگیر کاهش خواهد داد، ادامه داد: با بهره‌گیری از قوی‌ترین تیم فنی کشور و روش‌های ابتکاری که برای نخستین‌بار در ایران اجرا شده، این طرح وارد مرحله‌ای جدید از پیشرفت شده است.

استاندار مازندران با اشاره به بدهی ۱۱۰۰ میلیارد تومانی استان به قرارگاه خاتم‌الانبیا و تأخیر در تزریق اعتبارات ملی، گفت: قرارگاه با همراهی و تعهد مثال‌زدنی، عملیات اجرایی را آغاز کرده و مصالح مورد نیاز خریداری شده است که نشان‌دهنده روحیه جهادی و اعتماد متقابل میان استان و مجموعه‌های عمرانی کشور است.

یونسی رستمی همچنین از پیگیری‌های مستمر برای تأمین منابع مالی از وزارت نیرو، سازمان مدیریت بحران و حقوق معادن خبر داد و افزود: تا امروز حدود ۸۲ میلیارد تومان از محل‌های مختلف تأمین شده و مذاکرات برای دریافت ۱۹۰ میلیارد تومان دیگر در جریان است که اگر این اعتبارات به‌موقع تزریق شود، این طرح تا سه ماه قابل بهره‌برداری خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تونل جدید در مسیر اصلی جاده هراز قرار دارد و برخلاف مسیر‌های انحرافی، از مخاطرات ریزشی و پیچ‌های غیرایمن عبور می‌کند، ادامه داد: این طرح نه‌تنها یک راه‌حل فنی، بلکه نمادی از اراده استانی برای عبور از بحران، حفظ جان مردم و تحقق توسعه پایدار است.