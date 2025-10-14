پخش زنده
امروز: -
شرکت پالایش نفت بندرعباس در راستای مسئولیتهای اجتماعی یک دستگاه بیهوشی پیشرفته به بیمارستان کودکان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: ارزش دستگاه اهدا شده ۲۰ میلیارد ریال است.
احمد هاشمی با اشاره به اهمیت تجهیز مراکز درمانی تخصصی در استان هاشمی افزود: این دستگاه مدرن در اتاق عمل بیمارستان کودکان بندرعباس نصب شده است.
بیشتر بخوانید: ارائه خدمات پزشکی رایگان در بندرعباس
وی افزود: نصب این دستگاه گام مؤثری در بهبود کیفیت خدمات جراحی بهویژه برای کودکان نیازمند است و شرایط ایمنتری برای انجام جراحیهای تخصصی فراهم میسازد.