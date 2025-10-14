به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بندرعباس گفت: عمده‌ترین تخلفات این واحد ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی است.

حجت‌الاسلام زرنگاری افزود: برخورد با متخلفان صنفی با جدیت دنبال می‌شود و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اجرای دقیق قوانین نظام صنفی صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اهدای یخچال به مددجویان بخش شیبکوه بندرلنگه