در اجرای طرح نظارتی مشترک اتحادیه نانوایان و فرمانداری۱۱ واحد نانوایی نان سنگک متخلف در بندرعباس پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری بندرعباس گفت: عمدهترین تخلفات این واحد ها، گرانفروشی و کمفروشی است.
حجتالاسلام زرنگاری افزود: برخورد با متخلفان صنفی با جدیت دنبال میشود و هیچگونه مماشاتی در این زمینه پذیرفته نیست.
وی گفت: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و اجرای دقیق قوانین نظام صنفی صورت گرفت.
