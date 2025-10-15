پخش زنده
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران از اجرای طرح ملی جایگزینی ۴.۱ میلیون بخاری راندمان بالا با هدف افزایش ایمنی، بهینهسازی مصرف و کاهش آلایندهها خبر داد و گفت: اجرای کامل این طرح سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب صرفهجویی در مصرف گاز کشور به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ولیاله دینی، مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به اجرای طرح ملی جایگزینی بخاریهای راندمان بالا، گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه بخاری گازی با گرید انرژی A جایگزین بخاریهای مرسوم میشود که اجرای کامل آن موجب صرفهجویی سالانه حدود ۲ میلیارد مترمکعب گاز در کشور خواهد شد.
وی افزود: این میزان صرفهجویی معادل مصرف روزانه ۱۶.۵ میلیون مترمکعب گاز در چهار ماه سرد سال است که میتواند به جای مصرف خانگی غیرمولد، به بخشهای تولیدی و صنعتی کشور اختصاص یابد.
دینی با اشاره به ویژگیهای فنی بخاریهای جدید تصریح کرد: بخاریهای راندمان بالا علاوه بر کاهش چشمگیر انتشار گاز منوکسید کربن و افزایش ایمنی مصرفکنندگان، در هر واحد سالانه حدود ۴۶۶ مترمکعب گاز صرفهجویی ایجاد میکنند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با بیان اینکه مراحل اجرایی این طرح از ماههای گذشته آغاز شده است، ادامه داد: تاکنون قرارداد تولید ۱۷۵۰ دستگاه بخاری راندمان بالا با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان منعقد شده و قرارداد تأمین ۵۰۰ هزار دستگاه دیگر نیز در دست اقدام است. همچنین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بخاری راندمان بالا آماده عرضه در فراخوان عمومی هستند.
وی افزود: در فاز نخست، نصب و راهاندازی ۳۰۰ هزار دستگاه بخاری در ۲۷ استان کشور پیشبینی شده که تا پایان امسال تکمیل میشود. در حال حاضر اجرای طرح در هشت استان از جمله آذربایجان شرقی و غربی، خراسانهای شمالی، رضوی و جنوبی، اصفهان، قزوین و گیلان آغاز شده و تاکنون بیش از ۶۰ هزار دستگاه نصب شده است.
دینی در پایان با تأکید بر اهمیت ملی این پروژه گفت: جایگزینی بخاریهای راندمان بالا، علاوه بر صرفهجویی قابلتوجه در مصرف گاز، نقش مهمی در ارتقای ایمنی خانوارها، کاهش آلایندگی محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار انرژی ایفا میکند.